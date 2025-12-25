Мигающие всю ночь гирлянды изнашивают нервную систему

Новогоднюю иллюминацию нужно выключать ради отдыха мозга и глаз

Новый год уже на подходе, и атмосфера праздника вовсю витает в воздухе. Многие уже украсили свои дома и радуются сверкающему убранству, словно дети. Однако врачи предупреждают, что воздействие мигающих огоньков на организм должно быть дозированным, и рекомендуют обязательно отключать гирлянды на ночь.

«Оставлять гирлянды включенными на всю ночь может быть вредно как для качества сна, так и для глаз. Даже сквозь сомкнутые веки наш мозг воспринимает мелькающий или постоянный свет. Это нарушает выработку мелатонина — ключевого гормона, регулирующего циркадные ритмы и погружение в глубокий сон. Многие гирлянды имеют незаметное глазу мерцание (пульсацию), что может вызывать беспокойство, фрагментировать сон, делая его поверхностным, даже если человек не просыпается окончательно. В результате утром вы можете чувствовать себя невыспавшимся», — объясняет к. м. н., доцент кафедры офтальмологии ИМД Пироговского университета Татьяна Павлова.

Что касается глаз, то прямого вреда для их структуры не установлено, но дискомфорт способен притянуть за собой зрительное утомление и синдром сухого глаза. При постоянном источнике света, в особенности направленного в лицо, наблюдается неполное смыкание век, что испаряет слезную пленку и не дает глазам полноценно увлажняться и отдыхать во сне. Мозг, даже во сне, начнет это считывать как сигнал «опасности» или некий активный стимул, что не даст расслабиться нервной системе и круговой мышце глаза. Наибольшее негативное воздействие такого светового раздражителя получают светлокожие, высокочувствительные люди и страдающие мигренями.

К тому же выключать гирлянды необходимо и с целью противопожарной безопасности.

