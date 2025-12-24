Как подготовиться к Новому году и не утратить гармонии

Спокойный настрой позволит сохранить здоровье

Предновогодняя обстановка и сами праздничные дни — это не только период приятных приготовлений и событий, но и время, сопровождаемое повышенной стрессовой нагрузкой: изменениями в режиме сна, активным общением, завышенными ожиданиями и возможными разочарованиями. Как же подготовиться и провести праздники так, чтобы сохранить гармонию и спокойствие?

«Обязательно выспитесь перед праздником: дневной сон в 20—40 минут поможет снизить накопившуюся усталость. После торжества вернитесь к обычному режиму в течение одного-двух дней, не затягивайте „праздничные каникулы“. Всегда контролируйте потребление алкоголя. Современные данные показывают, что „безопасной“ — полностью безвредной — дозы алкоголя не существует. Алкоголь неблагоприятно влияет на работу организма, повышает риск травм и ухудшает контроль эмоций», — говорит заведующая отделением медико-психологической помощи городской клинической поликлиники № 5 Челябинска Екатерина Лобанова.

Заметно сбить уровень стресса позволит четкое, но гибкое планирование: составьте график подготовки к празднику, обсудите бюджет, делегируйте обязанности и даже выделите для себя блоки «ничего не делаю», чтобы отдыхать и восстанавливаться. Ежедневные интервалы тишины и уединения для сенсорной разгрузки и снижения психоэмоционального напряжения творят чудеса.





В канун Нового года и сам праздник ограничьте время пребывания в соцсетях. С этой целью можно отключить лишние уведомления, оставив их только на действительно важных контактах. Не читайте негативные новости и другие триггерные материалы, чтобы не отвлекаться всякий раз от дел и не позволять чему-то плохому выбить вас из колеи.

«Перенаправьте фокус с установки „я должен“ на „я хочу“ и составьте два списка: первый — без чего Новый год для вас „не наступит“ (возможно, это не десять салатов, а один, но любимый), второй — что приносит личное удовольствие (например, просмотр старого фильма, прогулка в парке и прочее)», — советует специалист.

Также полезно обозначить энергетический «бюджет», заблаговременно обрисовав, какое количество гостей и объем подготовки вы можете выдержать без заметного ухудшения самочувствия. Определив лимит, смело говорите «нет», если что-то уже будет вам не по силам.

И еще. Не гонитесь за идеальным праздником: что-то из этого будет забыто, что-то выйдет из-под контроля, кто-то может остаться недовольным — и все это вполне нормально. Главный подарок к Новому году, за что ваши разум и тело будут вам благодарны, — это доброе отношение к себе.

