Как запахи Нового года влияют на человека

Особые нотки праздника могут нас расслабить и согреть

Поскольку время новогодних и рождественских праздников выпало на сезон с холодной, а порой и унылой погодой, людям пришлось придумать различные атрибуты, поднимающие настроение, одним из которых стала ароматерапия.

Традиционно ароматами зимних праздников считаются хвойные, цитрусовые, коричные, гвоздичные, имбирные, карамельные, ванильные, шоколадные ноты, а также запахи различной выпечки, которые согревают и расслабляют. Волшебный аромабукет помогает людям уже много веков пережить темное холодное время года.

«Эволюционно цитрусы и особенно специи имеют фитотерапевтический смысл. В традиционной китайской медицине корица, гвоздика и кожура мандарина завариваются и эффективно выводят холод. Они согревают, расслабляют мышцы, снимают головную боль, если она связана со спазмом шейных мышц. Имбирь разогревает организм и особенно сердце, поэтому его нужно аккуратно принимать при аритмиях, ишемии, а при переохлаждении лучше сочетать с корицей и гвоздикой», — говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России автор курса «Основы парфюмерного искусства» Евгений Таратухин.

Результаты современных исследований также показывают, что многим из этих запахов удается влиять на функционирование нейромедиаторов головного мозга, прогоняя тревогу, расслабляя организм, повышая настроение.

Радоваться новогодним ноткам можно не только через напитки и еду, но и посредством ароматизации помещения или подбора соответствующего парфюма.

