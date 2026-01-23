Как заснуть посреди ночи за пять минут

Этот метод помогает, если вы внезапно проснулись

Если вам довелось проснуться среди ночи и вы начали беспокоиться, что снова погрузиться в сон быстро не получится, воспользуйтесь методом контроля дыхания и движения глаз, который обещает легкое засыпание.

Что нужно сделать? Закройте глаза и при этом плавно двигайте глазными яблоками из стороны в сторону, параллельно совершая медленные вдохи и выдохи.

Таким образом удается успокоить возбужденную нервную систему и вернуть свой сон.

Отметим, если вы регулярно сталкиваетесь с бессонницей, следует обратиться к врачу.

