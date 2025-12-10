Долгий сон является токсичным для организма

Врачи не советуют спать дольше восьми часов

Если вы любите подолгу отсыпаться в выходные или, например, спите больше нормы в отпуске либо на больничном, вы вовсе не помогаете своему организму стать здоровее.

«Сон — это период замедления всех физиологических процессов. Когда человек спит очень долго, сердцу и мозгу не требуется включаться в работу на полную мощность, потому они функционируют по минимуму. За период сна организмом бывает накоплено достаточно продуктов обмена, которые важно своевременно утилизировать, иначе они станут оказывать свое токсичное воздействие», — говорят медицинские физиологи.

Горизонтальное положение и «спящее» состояние органов замедляет течение крови по сосудам, что и не дает удалять токсины должным образом.

От долгого сна также утомляется позвоночник, начинает болеть голова и даже повышаются риски развития серьезных патологий — диабета, ишемии, болезни Альцгеймера, поэтому спать все же лучше с учетом стандартной нормы — 7—8 часов.

