Как сделать чипсы полезными

Это возможно, если приготовить их самостоятельно

Можно ли поесть чипсов и не навредить здоровью и фигуре? Можно, если приготовить их дома. Сделанные самостоятельно чипсы — отличная альтернатива магазинным, а особое преимущество такого перекуса в том, что можно проконтролировать состав, не злоупотребив солью, маслом и исключив вредные добавки.

Чипсы можно сделать не только из картофеля, но и моркови, свеклы, кабачков, даже яблок. Главное — тонко нарезать продукты, чтобы толщина ломтика не превышала 5 мм, — с этим поможет овощерезка или терка-слайсер. Также картофель, например, следует промыть, чтобы удалился лишний крахмал, и тщательно высушить, используя бумажное полотенце.

Чтобы масла в чипсах было немного, лучше пользоваться спреем. Запекать овощи следует при температуре 180—200°C по 7—12 минут с каждой стороны для равномерного хруста.

Важно учитывать, что для хранения домашних чипсов нужно использовать герметичную тару, но хрустеть они будут лишь дня три, а после размягчатся, но останутся пригодными в пищу.

