При астме следует исключить продукты с сульфитами

Что еще облегчит жизнь с этим диагнозом

Лечение бронхиальной астмы — многофакторная работа, включающая медикаментозную и симптоматическую терапию, а также коррекцию образа жизни, когда требуется исключить факторы, обостряющие болезнь, придерживаться определенной диеты и заботиться об общем укреплении организма.

Снижая влияние элементов риска, провоцирующих астму, удается улучшить контроль над патологией и сократить потребность в препаратах.

«Отказ от курения, отсутствие в рационе продуктов и добавок, содержащих сульфиты (это консерванты, входящие в состав лекарств и некоторой пищи, например: картофельных чипсов, креветок, сухофруктов, пива, вина), а также снижение веса при наличии ожирения способны сократить частоту обострений бронхиальной астмы», — говорит пульмонолог высшей квалификационной категории клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Татьяна Мазур.

Пациентам, чья болезнь плохо поддается контролю, также стоит воздержаться от интенсивных физических нагрузок при холодной погоде, пониженной атмосферной влажности, высоком уровне загрязнения воздуха.

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