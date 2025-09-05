Что дать школьнику для здорового перекуса

Приучать к правильному питанию лучше с детства

Когда родители не сторонники ЗОЖ, вряд ли они могут ждать от детей правильного пищевого поведения. Если же вам хочется, чтобы ваш ребенок не злоупотреблял быстрыми углеводами, покажите ему варианты полезных перекусов, которые можно брать в школу, чтобы подкрепиться на перемене.

«Здоровый перекус — отличный способ поддержать концентрацию и хорошее настроение в течение дня, быть полным энергии и сил для учебы», — говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Пять идей для школьного перекуса:

• фрукты и овощи — нарезанные яблоки, морковь, огурцы, груши или ягоды — это кладезь витаминов и клетчатки. Удобно упаковать в контейнер или зип-пакет;

• орехи и сухофрукты — небольшая горсть миндаля, грецких орехов или изюма — отличный источник энергии и полезных жиров;

• цельнозерновой хлеб с нежирным сыром — такой бутерброд обеспечит организм клетчаткой и белком;

• натуральный йогурт или творожок — то, что даст кальций и белок. Сюда можно добавить немного ягод или фруктов для вкуса;

• домашние батончики из мюсли — их легко приготовить самостоятельно — это прекрасная альтернатива магазинным сладостям.

Собирая перекус ребенку, важно учитывать его предпочтения, чтобы школьник получал от еды не только пользу, но и удовольствие. И не забывайте про воду — это лучший напиток для детей.

