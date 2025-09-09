Как родителям адаптироваться к началу учебного года

Сложности со сменой режима бывают не только у детей

Сколько советов дается ежегодно об адаптации школьников к новому учебному году, а вот о родителях почти не говорится ни слова. Меж тем им тоже нелегко подстраиваться под изменившийся график и дополнительные обязанности, а самое главное — всегда пребывать в ресурсе и оказывать поддержку своим детям.

Для сохранения физического и ментального здоровья взрослым также важно правильно питаться, и особенно ценно в рационе необходимое количество белка. Помните, если к вечеру вам хочется сладкого, велика вероятность, что белок вы получаете в недостаточном объеме.

«Не забывайте бывать на свежем воздухе. В идеале гулять вместе с ребенком. Монотонными физическими нагрузками хорошо снимается тревожность и устраняется воздействие стресса. К тому же это прекрасная возможность для непринужденного общения, которое важно для гармоничных отношений между родителями и детьми», — говорят психотерапевты.

Обязательно высыпайтесь. Лучше не сделать что-то по дому и уж точно отдать меньше минут соцсетям, чем отнять у организма драгоценное время для восстановления и отдыха.

«Каждый вечер находите время и для себя лично, чтобы поухаживать за собой, расслабиться, наполниться силами, просто побыть в одиночестве и перезарядиться. А также уделяйте внимание партнеру: в ежедневной рутине важно не только выполнять роль родителя, но и не забывать о личном счастье», — отмечают специалисты.

Помните, что каждый день — это новый шанс, чтобы услышать себя и сделать какой-нибудь маленький шаг к гармонизации своей жизни.

