Как избежать конфликта в родительском чате

Хорошо, когда есть модератор переписки

Если вы состоите в родительских чатах, хотя бы раз вы могли быть свидетелем или даже участником какого-нибудь конфликта. Чтобы не допускать накала общения в таких сообществах, психологи рекомендуют ставить на место зачинщиков споров, просто напоминая им о том, с какой целью все здесь общаются, и важности взаимного уважения.

«Родительский чат, в котором нет учителя, нередко становится местом для серьезных баталий. И вот здесь необходимо назначить ответственного за порядок, то есть выбрать модератора, пресекающего деструктив», — говорят психологи.

Когда кого-то в чате заносит не туда, стоит ему еще раз проговорить, для чего все здесь собрались. Например, чтобы организовать поездку с детьми в каникулы, что все могут поделиться своими предложениями, а после можно начать голосование.

Хорошо, когда человека, пытающегося потушить конфликт, поддерживают и другие участники группы, — это повышает вероятность того, что провокатор за отсутствием опоры угомонится.

Когда ситуация совсем становится неподконтрольной и разговора по существу не получается, нормальным считается покинуть чат.

