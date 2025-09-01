Эмоциональная поддержка родителей очень важна для школьников

Это помогает лучше настроиться на учебный процесс

Необходимость переключиться после летних каникул на школьное расписание всегда является для ребенка стрессом, поэтому в этот период его важно поддержать. Помимо организации режима дня, где ключевая роль отводится качеству и продолжительности сна, правильному питанию, физической активности и прогулкам на свежем воздухе, детям необходима и благоприятная эмоциональная атмосфера, царящая внутри семьи.

«Открыто общайтесь со своим ребенком, спрашивайте, как прошли дни, что понравилось, какие были трудности. Уважайте эмоции ребенка, не называйте его детские проблемы пустяками — что может казаться взрослому несущественным с высоты опыта, для ребенка может быть маленькой трагедией. Будьте всегда на стороне своего ребенка, чтобы он знал, что к родителям можно прийти с любой бедой и быть понятым», — говорят психологи.

Отмечайте достижения и прогресс вашего ребенка, поощряйте его самостоятельность в планировании и выполнении задач. Если школьник имеет желание заниматься также в кружке или секции — посодействуйте в этом. Дополнительное образование может стать не только практическим навыком, но и приятным хобби, а иногда перейти в дело всей жизни. Часто именно выбор школьником дополнительного образования подсказывает направление к будущей профессии.

Обязательно научите школьника справляться со стрессом — освойте с ним дыхательные или физические упражнения, которые помогут избавиться от напряжения. Если у ребенка нарушены успеваемость и поведение — в первый месяц это можно списать на адаптацию после лета, если же ситуация не выравнивается далее, нужно разобраться в причине такого спада, иногда с помощью специалиста.

