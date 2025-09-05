Эти люди самые уязвимые перед осенней хандрой

Как поднять себе настроение

Главной причиной, ухудшающей настроение в осенние дни, становятся изменения, происходящие в биохимических процессах организма. Из-за того, что световой день укорачивается, мы сталкиваемся со снижением серотонина, отвечающего за счастье, и увеличением мелатонина, вгоняющего нас в сонное состояние, что добавляет усталости и раздражительности.

«Больше всего власти осенняя меланхолия имеет над молодыми и пожилыми людьми, офисными работниками, тревожными и мнительными личностями», — говорят психотерапевты.

Чтобы побороть грусть, старайтесь брать от каждого дня максимум света в прямом смысле: по возможности гуляйте, пока на улице не стало смеркаться, а во время работы лучше располагаться ближе к окну. Не забывайте и о комфортном искусственном освещении. Как только естественного света начинает не хватать, включайте дополнительные источники.

Еще для поддержания благостного расположения духа и повышения энергии стоит регулярно заниматься физическими упражнениями. Каждый день это может быть ходьба, а вот раза три в неделю проводите полноценные тренировки. Конечно, помните о сбалансированном питании: в нем должно быть достаточно витаминов, магния и омега-3 жирных кислот. И непременно высыпайтесь, иначе состояние лишь усугубится. Также важно окружать себя положительными эмоциями и общением с людьми, которые вас вдохновляют. И весьма полезно планировать свой день, чтобы успевать все дела, — контроль позволяет минимизировать тревожность.





Еще несколько идей, чтобы осень была уютной и счастливой:

• Проводите вечера за чтением книг с чаем и свечами.

• Готовьте осенние десерты с тыквой, яблоками, пряностями.

• Займитесь рукоделием или хобби, которое будет приносить удовольствие.

• Учитесь чему-то новому: осваивайте язык, музыкальный инструмент, рисуйте, развивайтесь в профессии и многое другое.

• Приобщитесь к медитативным практикам и йоге.

• Ведите дневник благодарности. Каждый день имеет свои плюсы.

• Устройте осеннюю фотосессию.

• Займитесь волонтерской деятельностью. Ваша помощь может быть очень нужна в каком-нибудь приюте.

• Посетите выставку, сходите на спектакль или концерт.

• Раз в неделю обеспечивайте себе цифровой детокс. Отказавшись от гаджетов всего на сутки, вы заметите, как проясняется ваш ум и улучшается настроение.

• При хорошей погоде соберитесь на семейный пикник на природе.

Важно! Если осенняя хандра затянулась и серьезно омрачает жизнь, обратитесь за профессиональной помощью к психотерапевту.

