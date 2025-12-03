Как правильно выбрать молоко в магазине

Какой процент жирности полезнее

Молоко входит в состав продуктовой корзины большинства россиян. Это любимый с детства продукт, который многие готовы употреблять ежедневно в том или ином виде. На что важно обратить внимание при выборе молока в магазине?

При покупке обязательно проверяйте свежесть продукта. Молоко имеет короткий срок хранения даже при пастеризации, поэтому лучше выбирать продукцию с недавней датой производства.

Изучите упаковку на целостность. Она должна быть герметичной, чистой и сухой. Поврежденная упаковка может привести к попаданию бактерий внутрь продукта, делая его небезопасным для употребления.

«Правильное молоко — это исключительно цельное коровье молоко без добавления консервантов, растительных жиров, стабилизаторов и красителей. Избегайте продуктов с примесью сухого молока, сахара или ароматизаторов. Допустимо наличие хлорида натрия, поскольку поваренная соль используется в качестве естественного регулятора кислотности», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.





Существует три основных способа обработки молока перед продажей:

• пастеризация — нагрев до температуры около 70°C в течение примерно 20 секунд. В таком молоке остается большинство полезных веществ, и хранится оно недолго — обычно неделю;

• ультрапастеризация — быстрое нагревание до 137—150°C на несколько секунд, затем резкое охлаждение. Это позволяет продлить срок хранения до полугода при комнатной температуре;

• стерилизация — длительное кипячение молока при высоких температурах, уничтожающее бактерии и микроорганизмы. Срок хранения также существенный, однако при стерилизации теряется значительная часть витаминов и микроэлементов.

Какой процент жирности молока все же полезнее? Однозначного ответа дать нельзя. Здесь важно учитывать индивидуальные нужды организма и цели употребления молока. Жирность продукта отражается на его вкусе, калорийности и пользе. И у каждого варианта имеются свои особенности.





Жирность молока и его качества:

• 0,5% — обезжиренное молоко, сохранившее витамины D, A, PP, C, группы В, кальций, фосфор, калий, аминокислоты, ферменты. Используется в лечебно-диетическом питании при заболеваниях сердца, печени, почек. В нем меньше ценных компонентов и не хватает жирорастворимого витамина D, чтобы усваивался кальций;

• 1% — идеально для тех, чей организм плохо справляется с молочными жирами, и людей на диете. Состав такого молока располагает кальцием, магнием, калием, железом, йодом, цинком, натрием, фосфором, витаминами А, В1, В2, В12, D;

• 2,5% — это не особо жирное молоко, и его вкус менее насыщен, но оно сбалансировано по соотношению белков, жиров и углеводов, а также богато витаминно-минеральным комплексом. От такого молока улучшается кишечная перистальтика и ощутим легкий мочегонный эффект;

• 3,2% и отборное — высокая жирность в молоке относит продукт к дополнительному источнику энергии и питательных компонентов. Витамины A, D и E в таком молоке полноценно усваиваются организмом в сочетании с жирами. Благодаря жиру также продолжительнее сохраняется насыщение. Но при лишнем весе, высоком холестерине, кардиопатологиях, болезнях ЖКТ и непереносимости лактозы от жирного молока лучше отказаться.





«Дома, наливая молоко в стакан, оцените его органолептические свойства: вкус, цвет, запах. Вкус хорошего молока будет слегка сладковатым, оно не кислит. Цвет варьируется в зависимости от жирности — от белого до кремового (светло-желтого), оттенок всегда однородный, какие-либо вкрапления отсутствуют. Пахнуть свежее молоко должно приятно — молоком, посторонние запахи исключаются», — отмечает специалист.

Важно ли происхождение молока? Желательно отдавать предпочтение продукции местных производителей, так как транспортировка свежего молока на большие расстояния негативно влияет на качество продукта. Изучая информацию на упаковке, убедитесь, что производитель находится недалеко от вашего региона проживания.

Читайте также: С чем полезнее сочетать кефир для здоровья кишечника.

Смотрите еще: Почему детям нельзя часто есть мюсли с молоком.

Это тоже интересно: Признаки наличия химикатов в магазинном мясе.