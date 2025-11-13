Признаки наличия химикатов в магазинном мясе

Такой продукт нежелательно употреблять

При покупке мяса следует обращать внимание на маркировку товара, проверять наличие сертификатов качества и отдавать предпочтение продукции проверенных производителей. Также, выбирая в магазине мясные продукты, важно уметь распознавать признаки присутствия химикатов в них, чтобы не подвергать рискам себя и своих близких.

Сначала рассмотрите внешние признаки, например, излишне яркий цвет — плохой знак. Натуральное мясо имеет естественный оттенок: у куриной грудки он будет бледно-розовым или даже слегка серым, у говядины — насыщенно-красным, у свинины — светло-розовым, а вот у искусственно окрашенного мяса выглядит чрезмерно насыщенным.

«Если в упаковке с мясом есть жидкость, это может свидетельствовать о растворах, вколотых в продукцию, чтобы увеличить ее вес. Инъекции могут быть с вредными для здоровья фосфатами, нитритами и нитратами натрия. Увидев влагу от мяса, перед приготовлением его лучше вымочить в течение нескольких часов», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Если мясо лишено естественного запаха, это тоже плохо. Таким бывает химически обработанный продукт, который практически не пахнет либо имеет слабый и синтетический аромат. Еще вас должен насторожить искусственный блеск поверхности — мясо, покрытое защитными пленками или специальными растворами, приобретает глянцевость.

Когда мясо имеет неестественную консистенцию, это указывает на добавление химических веществ, делающих мясо рыхлым или излишне плотным. Присутствие пятен, разводов или белых включений может свидетельствовать о присутствии антибиотиков или других препаратов.

Употребление мяса с высоким содержанием химикатов грозит серьезными последствиями для здоровья: аллергическими реакциями, развитием дисбактериоза кишечника, увеличением нагрузки на печень и почки, ослаблением иммунитета, повышением риска онкологических заболеваний.

Читайте также: Признаки дефицита белка в организме.

Смотрите еще: Могут ли пельмени быть частью здорового рациона.

Это тоже интересно: Кухонная раковина может стать рассадником микробов.