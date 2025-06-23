Почему детям нельзя часто есть мюсли с молоком

Сухие завтраки не должны становиться привычкой

Многим детям нравятся сухие завтраки, для родителей это еще и удобно, а маркетологи стараются внушить потребителю информацию о пользе такой продукции. Однако есть сухие завтраки на регулярной основе не рекомендуется.

В очищенных злаках, подвергшихся механической и термической обработке, которые используются для большинства таких завтраков, разрушена основная масса полезных веществ, и, чтобы компенсировать это, производитель обращается к их синтетическим аналогам, усвоение которых происходит гораздо хуже, особенно в случае с детским организмом.

«Первое место в списке ингредиентов у подобных завтраков обычно отводится сахару — его там может быть до 40%. Если же производители хотят до нас донести кричащими маркировками на упаковке, что продукт без сахара, подходит для фитнес-питания и является полезным, состав просто дополнится глюкозным или фруктозным сиропом, патокой, мальтодекстрином, что представляет собой тот же сахар. От таких завтраков скачет глюкоза и вскоре после еды наступает усталость, снижается концентрация и появляется тяга к определенной пище — и обычно это быстрые углеводы», — предупреждают диетологи.

От того, что уровень сахара при таком питании делается нестабильным, у ребенка ухудшится поведение, настроение и сон.

Сухими завтраками нарушается режим питания, они не насыщают надолго и постоянно вызывают желание чем-то перекусить. Сухой завтрак представляет собой быстроуглеводный вариант, он не может обеспечить детский организм необходимыми белком, клетчаткой и полезными жирами, которые так нужны для роста и развития.

Сухие завтраки, получаемые на регулярной основе, опасны формированием инсулинорезистентности, ожирением, дефицитами питательных веществ и ослаблением иммунной защиты с последующей частой заболеваемостью.

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