С чем полезнее сочетать кефир для здоровья кишечника

Продукт необходим микрофлоре органа

Кефир богат живыми пробиотическими микроорганизмами — лактобактериями и кефирными грибками, нормализующими состав микробиоты и активно расщепляющими клетчатку, повышая производство короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для полноценного функционирования кишечника. Состав кефира располагает и метабиотиками — биологически активными продуктами жизнедеятельности бактерий, при помощи которых повышается здоровая микрофлора.

«Наиболее эффективным способом стимулировать выработку полезных кислот является совмещение кефира и клетчатки. Хорошими комбинациями станут, например, кефир в сочетании с фруктами, сухофруктами, цельнозерновым хлебом или отрубями. Такие перекусы не только модулируют микробиоту, но и создают продолжительное ощущение сытости, помогая контролировать общую калорийность рациона», — говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Дмитрий Карпенко.

В какое время суток полезнее пить кефир? Многие полагают, что лучше всего оставлять продукт для вечера. На самом деле кефир считается универсальным напитком — он годится и для легкого ужина, и для полдника, и даже для второго завтрака.

