Как помочь себе при синдроме сухого глаза

Перерывы в работе за компьютером крайне важны

Синдром сухого глаза — весьма распространенная проблема среди современных людей из-за продолжительного воздействия на органы зрения излучения от различных экранов.



При синдроме сухого глаза снижается количество вырабатываемой слезы либо ухудшается ее качественный состав, в результате слезная пленка, покрывающая поверхность глазного яблока, испаряется слишком быстро. Обычно состояние проявляется чувством инородного тела в глазах, слезотечением, болезненностью.

«Используйте препараты искусственной слезы: регулярное применение увлажняющих капель для глаз способно помочь в уменьшении симптомов сухости. Особенно в отопительный сезон, а также в период использования кондиционеров. Ограждайте глаза от ветра и ультрафиолета солнцезащитными очками и головными уборами с полями. Работая за компьютером, прерывайтесь каждые 20 минут на отдых для глаз. Включите в рацион витамины, нужные глазам, — A, C, E», — говорит главный офтальмолог Минздрава Челябинской области Андрей Кузнецов.

Следите за гигиеной: избегайте трения глаз, всегда мойте руки перед тем, как прикоснуться к глазам. При ношении контактных линз следуйте правилам их эксплуатации.

С постоянными симптомами сухости глаз важно пройти консультацию у окулиста.

