Конъюнктивит при аллергии опасен поражением роговицы

Оставлять симптом без лечения нельзя

С началом цветения количество пациентов, жалующихся на зуд и слезотечение, возрастает в три-четыре раза. Многие при этом решают просто отмахнуться от проблемы и дождаться, когда «пройдет само», что бывает весьма опасно для состояния глаз и зрительной функции.

«Если не лечить воспаление, оно может перейти в иную форму — аллергический кератоконъюнктивит, когда поражение касается роговицы, что представляет существенную угрозу для зрения», — предупреждают офтальмологи.

Помимо этого, из-за хронического воспаления повышается сухость глаз, а из-за разрушения слезной пленки не получается смыть аллергены, что осложняет ситуацию. Чем больше чешутся глаза, тем сильнее воспалительный процесс. И чем выраженным становится воспаление, тем больше беспокоит зуд. Вот такой замкнутый круг, который не разорвать без медицинской помощи.

При первых же признаках аллергии — покраснении глаз, появлении зуда и слезотечения — нужно не терпеть и не заниматься самолечением, а идти к аллергологу. Врач назначит лечение, которое не только снимет симптомы, но и сохранит здоровье глаз.

