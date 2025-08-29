Ошибки в использовании контактных линз вызывают болезни глаз

Как не навредить органу зрения

Многие люди, пользующиеся контактными линзами, жалуются врачам на неприятные симптомы в виде раздражения глаз, сухости и других дискомфортных проявлений. Причем порой вызвать все эти проблемы человек может сам, просто неправильно эксплуатируя линзы.

«Зачастую с осложнениями от использования линз доводится сталкиваться тем, кто выбирает линзы, которые можно носить месяц и дольше. Безопаснее для глаз применение однодневных линз, поскольку с ними возможно обеспечивание максимального уровня гигиены», — говорят офтальмологи.

Очень распространенной ошибкой является надевание линз изнаночной стороной, от этого царапается роговица и возрастает вероятность воспалительных реакций.





Если вы носите однодневные линзы, ни в коем случае не используйте их повторно, даже тогда, когда линзы надевались не на весь день, а на пару часов.

Другая нередко встречающаяся ошибка — сон в контактных линзах. Допускать такого нельзя категорически. В данных условиях линзами ухудшается кислородопроницаемость, что негативно отражается на роговице и слезной пленке. Гарантированно можно заполучить синдром сухого глаза, избавиться от которого вряд ли удастся.

При неправильном уходе за линзами и пренебрежении гигиеническими правилами последствия будут тяжелыми — это и конъюнктивит, и аллергия, инфекционный кератит и язва роговицы, и даже кератоконус, когда нужно пересаживать роговицу.

Если при ношении контактных линз вы столкнетесь с резкой болью, сильным покраснением, слезотечением, гнойными выделениями, светобоязнью, внезапным падением зрения, снимите линзы и срочно посетите офтальмолога.

