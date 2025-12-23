Как защититься от ОРВИ за неделю до Нового года

Существует ли экстренная мера поддержки организма

Возможно ли предпринять «экстренные» меры для укрепления иммунитета и защиты организма от вирусных инфекций перед новогодними праздниками? Врачи считают, что наиболее эффективным способом профилактики в этом вопросе является своевременная вакцинация, ведь на выработку антител требуется порядка двух-трех недель. Особенно медики рекомендуют прививаться от пневмококка гражданам старше 60 лет и тем, кто работает в большом коллективе или перенес удаление селезенки — это периферический орган иммунной системы.

«Как эффективнее всего защищаться в общественном транспорте, торговых центрах и на почте? Здесь все просто: ваш главный союзник — маска. В условиях скученности и плохой вентиляции она становится самым надежным щитом. Дополните ее использованием антисептика для рук после того, как подержались за поручни или коснулись дверных ручек. Старайтесь по возможности сохранять дистанцию», — говорит терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России Яна Фомина.

Также для предупреждения заболеваний важно поддерживать в помещениях на работе и дома оптимальную влажность и температуру — это 30—45% и 20—22°C соответственно. Проветривать врач советует следующим образом: на 5—10 минут полностью открывать окно и выходить из комнаты. Так воздух быстро обновится, стены не остынут и не возникнет опасных сквозняков.

