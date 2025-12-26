Челябинцы встретят новый, 2026 год в формате «а‑ля рус»

ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется праздничный банкет

Кудри под кокошник, вместо блузы — косоворотка, из украшений — жемчуг. Формат «а-ля рус» покорил новогодние корпоративы Челябинска. В банкетном меню — осетры да икра, из напитков — бражка и ягодные настойки. ИА «Первое областное» изучило тренды и стоимость челябинских банкетов.

«На формат „а-ля рус“ в Челябинске работает сразу несколько команд ивент-индустрии. Создаются целые коллективы, кавер-группы, которые организуют праздники в русском стиле, и это абсолютный тренд нового, 2026 года. В их репертуаре песни „Течет ручей, бежит ручей“, „Матушка-земля“ и похожие», — рассказывает арт-директор агентства Zotov-Event Анатолий Зотов.

По его словам, новый тренд позволяет как сохранить привычный банкетный формат, так и вводит что-то новое, к примеру, уличные гулянья с исконно русскими зимними забавами.





«В топ-3 популярных новогодних форматов вошли „нейропраздник“, в основе которого искусственный интеллект, а также Новый год в стиле „лихих девяностых“, который укрепился в ивент-индустрии последние пару лет», — уточнил эксперт.

Молодежь чаще выбирает формат новогодних стендапов, импровизаций или «прожарок». У аудитории старше 35 лет популярны вечеринки в стиле «Великого Гэтсби», где можно похвастаться блестящим нарядом, а также каверы на популярные кинокартины, к примеру «Игру престолов». На свой лад коллективы проводят «Битву хоров» или шоу «Голос».

«Самое ценное, что новогодний корпоратив перестает быть „пьяной гулянкой“, все больше компаний задумываются над сплочением коллектива. Объединение людей, общие взгляды, командообразование — на это направлены новые форматы», — подчеркивает Анатолий Зотов.

Идейный Новый год, конечно, чуть дороже обычного застолья. Так, банкеты с учетом праздничной программы подорожали за год на 25—30%, в премиум-сегменте — на 50% и более. Среди объективных причин — рост инфляции, цен на некоторые продукты питания, обслуживание техники и аппаратуры, зарплату сотрудникам. Большинство праздничных агентств Челябинска фиксировали цены на уровне января 2025 года в договорах при раннем бронировании.





Популярные рестораны Челябинска все-таки пересмотрели стоимость меню или были вынуждены изменить его. В целом цены за «билет на банкет» варьируются от 5 до 35 тысяч рублей с человека.

Так, ресторан «Максимилианс» организует новогоднюю ночь за 9500 рублей с персоны. В стоимость банкета входят холодные закуски, салат, горячее блюдо и закуска, напитки, развлекательная программа. Выгоднее приходить сразу вчетвером, заплатив 38 тысяч рублей за стол.

В отеле «Видгоф» цены на праздничный банкет 31 декабря — от 35 тысяч рублей на человека. Но в стоимость входят банкет, развлекательная программа и даже подарки.

В ресторане «Уральские пельмени» взрослый билет на праздник стоит 13 900 рублей на первом этаже, 11 900 рублей — на втором. Детский билет до 7 лет с учетом подарка — 6500 рублей. 31 декабря здесь выступит группа «Рэд Хэд Бэнд» из Магнитогорска.

В развлекательном комплексе «Малахит» уже проводят корпоративы для крупных предприятий и компаний. Входной билет — от 5500 рублей за человека.

В «Едатеке» новогодняя ночь стоит 5500 рублей за праздничную программу. Предлагают живой вокал и саксофон. При этом необходимо до 31 декабря внести депозит на счет. Заказ на банкете возможен напрямую из праздничного меню.

А вы знали, что символ 2026 года — Красную лошадь — можно встретить в английском пабе Челябинска Horse Head? Только она там вверх ногами, но для селфи с друзьями — отличная локация.