Как пережить февраль — самый трудный и грустный месяц зимы

Полезно высыпаться и ярко одеваться

В феврале многие люди чувствуют чрезмерную усталость и дефицит жизненных сил, потому февраль считается самым непростым и грустным зимним месяцем. Что же этому способствует и как помочь своему организму в этот период?

Накопленная усталость в первую очередь связана с дефицитом солнечного света. Несмотря на то что дело идет к весне, солнца в феврале по-прежнему мало, так что хандра обусловлена нехваткой витамина D, которым следует дополнительно обеспечить организм при помощи продуктов и аптечной добавки. В конце зимы при условии несбалансированного рациона острее ощущается и недостаток других ценных веществ. А еще влияет гиподинамия: если в жизни мало движения, то энергия будет на нуле. Так что уже сегодня через «лень» и «не хочу» заведите себе правило — гулять на свежем воздухе, делать хоть какую-то зарядку. Или вовсе запишитесь в спортивный клуб, чтобы стимулировать физической активностью выработку серотонина — от его уровня зависит наше настроение.





«К февралю мы уже устаем от холода и скучного пейзажа за окном. А впереди еще март — месяц хоть и весенний, но в наших широтах все еще серый и холодный. Добавить яркости в свою жизнь можно при помощи световой лампы, которая частично возьмет на себя функции солнца, а еще в феврале полезно пересмотреть свой гардероб и достать из шкафа одежду поярче, чтобы создавать настроение себе и окружающим за счет внешнего вида», — говорят психологи.

Если весь январь в воздухе витает атмосфера праздника и отдыха, в феврале становится понятно, что мы вернулись к обыденности и монотонности. Да, впереди еще День защитника Отечества и Международный женский день, но тех ощущений от новогодних торжеств уже нет. К тому же февраль заставляет нас вернуться к полноценной работе, расслабляться уже нельзя, а вот смена режима с праздничного и беспечного на продуктивный и ответственный заставляет организм чувствовать усталость.





«В феврале мы осознаем скоротечность времени и то, что многие из нас так и не приступили к осуществлению своих планов, задуманных под бой курантов. Если начать себя сравнивать с другими, более успешными, вообще можно погрузиться в апатию. Потому вместо грусти лучше посвятить февраль планированию и сделать первые шаги к своим целям», — советуют специалисты.

В нашей культуре февраль всегда считался лютым месяцем, даже в мультфильмах художники старались отразить особую суровость февраля с его морозными метелями. Этот образ укрепился в сознании, поэтому к февралю мы обычно не очень расположены и не ждем от него чего-то приятного.

Люди, которым диагностировано сезонное аффективное расстройство, особенно подвержены депрессивным настроениям зимой, и в таких случаях часто требуется медикаментозная поддержка. Если по симптомам вы подозреваете у себя эту проблему, не затягивайте с обращением к врачу.





«Февральская нестабильная погода и колебания температуры способствуют также обострению хронических болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания и респираторные проблемы. Так что надо внимательнее относиться к сигналам своего организма и проявлять больше заботы о здоровье», — предупреждают терапевты.

Пережить сложный февраль будет легче, если хорошо высыпаться. Сон важен вне зависимости от сезона, но сейчас организм особенно нуждается в таком способе восстановления.

Если в будни вы не особо располагаете свободным временем, в выходные, вместо лежания на диване, старайтесь быть активнее: встречайтесь с друзьями, ходите в театр и на выставки, поезжайте в другой город за новыми впечатлениями, запишитесь на массаж или поплавайте в бассейне, отвлекитесь на хобби — старайтесь сделать больше приятного для души и тела. Среди недели тоже находите причины для радости: заведите в семье вечерний ритуал чаепития, нужный для общения, сплочения и поддержки, подыщите для приятного чтения хорошую книгу, расслабляйтесь при помощи ароматерапии или классики кинематографа.

