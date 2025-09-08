Как проявляется сезонное аффективное расстройство

Какие симптомы могут говорить о наличии у вас этой формы депрессии

И даже романтичные натуры, любящие осень, с приходом сентября могут сталкиваться с такими проявлениями, как упадок сил и апатия. Нередко причиной подобной реакции на осень бывает сезонное аффективное расстройство (САР).

«Эти сезонные обострения спровоцированы рядом факторов: световой день сокращается, биоритмы сбиваются, концентрация мелатонина, отвечающего за сон, повышается, а вот „счастливого“ серотонина вырабатывается меньше. Еще и состояние иммунной системы может ослабнуть, что в совокупности становится благоприятной почвой для развития проблем с психическим состоянием», — говорят психотерапевты.

Потому при постоянной сонливости или же бессоннице, утрате интереса к тому, что ранее было источником радости; когда мучает усталость, подавленность, грусть; если вы переедаете и замечаете повышенную тягу к углеводам либо аппетит ухудшился; если сталкиваетесь с чувством безнадежности, испытываете за что-то вину или ощущаете свою бесполезность, а также замечаете ухудшение концентрации внимания — стоит посетить врача, чтобы исключить у себя сезонное аффективное расстройство.

