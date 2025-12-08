Эти пять витаминов нужны организму зимой

Они поддержат здоровье в непростой сезон

Зима — время года, когда организм особенно нуждается в витаминно-минеральной поддержке. Холод, недостаток солнечного света и ограниченный доступ к свежим овощам и фруктам могут стать причиной развития дефицитных состояний и проблем со здоровьем. Чтобы избежать этого, нужно с особым вниманием отнестись к своему рациону. Что нужно дать организму?

Витамин D. Почему важен: укрепляет иммунитет, улучшает усвоение кальция, сохраняя кости и зубы, регулирует настроение, предотвращая «зимнюю хандру». Основное количество витамина D вырабатывается организмом под воздействием солнечных лучей. Однако зимой солнце недостаточно активно, поэтому необходимо получать витамин дополнительно из пищи. Например, из жирной рыбы, яиц, грибов, сыра, творога.

Витамин C. Почему важен: поддерживает иммунную систему, ограждая организм от инфекций и простуд, участвует в выработке коллагена, способствуя здоровью кожи и сосудов, обладает антиоксидантными свойствами, нейтрализуя свободные радикалы. Содержится в цитрусовых фруктах, киви, капусте брокколи, болгарском перце, черной смородине, шиповнике.





Витамин A. Почему важен: отвечает за остроту зрения и хорошее состояние слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, стимулирует обновление клеток кожи, увлажняет ее и делает эластичной, повышает устойчивость организма к инфекциям. Доступен из моркови, тыквы, сладкого картофеля (батата), шпината, печени трески, сливочного масла, сыра, молочных продуктов.

Витамины группы B. Почему важны: активируют обмен веществ, поднимают уровень энергии и работоспособности, дают отпор депрессии и усталости, заботятся о нервной системе, ценны для состояния сердца и сосудов. Их можно получить из цельнозерновых круп (гречки, овсянки), мяса птицы, яиц, орехов, бобовых культур, зеленых овощей (брокколи, шпината), кисломолочных продуктов.

Омега-3 жирные кислоты. Почему важны: помогают сердечно-сосудистой системе быть здоровой, полезны для кожи, волос и ногтей, усиливают иммунные возможности и позволяют бороться с воспалениями. Есть в рыбе жирных сортов, семенах льна и чиа, грецких орехах, оливковом масле.

Важно! При выраженном дефиците одного или нескольких веществ требуется их прием в виде добавок. Назначать тот или иной компонент и его дозировку должен врач.

