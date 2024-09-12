Как отличить мигрень от обычной головной боли

Кто предрасположен к таким приступам

Головная боль является распространенной жалобой, однако не все виды головной боли одинаковы. Особенно отличается мигрень, являющаяся неврологическим заболеванием с характерными симптомами и влиянием на качество жизни.

Мигрень часто сопровождается не только интенсивной пульсирующей болью, но и дополнительными проявлениями: тошнотой, рвотой, свето- и шумобоязнью. Обычная головная боль, как правило, менее интенсивна и не имеет таких выраженных признаков.

«Мигрень часто локализуется с одной стороны головы, в то время как обычная головная боль может охватывать всю голову. Длится мигрень от нескольких часов до нескольких дней, обычная же боль куда менее продолжительна. Мигрень может быть спровоцирована определенными факторами: стрессом, гормональными сбоями, определенными продуктами питания и изменениями в режиме сна. Обычные головные боли чаще возникают в результате физического напряжения или стресса», — информируют неврологи.

Мигрень чаще встречается у женщин, что связывают с гормональным фоном. Предрасположенность к мигрени может иметь и генетическую основу: если у одного из родителей была мигрень, вероятность ее возникновения у ребенка возрастает. Среди других факторов риска: молодой возраст (обычно мигрени начинаются в подростковом возрасте или в ранней взрослой жизни), стресс и тревожные расстройства, наличие других сопутствующих заболеваний, например депрессии.





Профилактика мигрени:

• идентификация триггеров — ведение дневника головной боли может помочь выявить и избежать факторов, провоцирующих мигрень;

• здоровый образ жизни — регулярные умеренные физические нагрузки, соблюдение режима сна, сбалансированное питание и управление стрессом могут снизить частоту приступов;

• медикаментозная профилактика — в некоторых случаях врач назначает препараты для предотвращения приступов мигрени, такие как бета-блокаторы, антидепрессанты или противосудорожные средства.

«Лечение мигрени может быть как симптоматическим, так и профилактическим. Применяются обезболивающие средства — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и специфические препараты, такие как триптаны, купирующие приступы», — говорят врачи.

В некоторых случаях требуется комбинированная терапия, включающая не только медикаментозные методы, а еще физиотерапию или акупунктуру, например.

Пациент также должен освоить техники самопомощи — релаксацию и управление стрессом, чтобы снизить частоту и тяжесть мигренозных атак.