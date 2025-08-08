Как остановить прогрессирование миопии у школьника

Причина патологии — в чрезмерных зрительных нагрузках

Миопия, она же близорукость, — самое распространенное нарушение зрения у детей школьного возраста. Зачастую миопия развивается из-за высокой зрительной нагрузки. Наследственная предрасположенность тоже играет свою роль, но ключевым фактором являются образ жизни и зрительные привычки.

«Остановить прогрессирование миопии поможет ряд мероприятий: увеличение времени пребывания на улице — гулять нужно минимум 2 часа в сутки при свете дня, соблюдение правила 20—20—20 — каждые 20 минут нужно делать перерыв на 20 секунд, смотря вдаль на 6 метров (это 20 футов), ограничение взаимодействия с гаджетами — не более 1—2 часов в день с перерывами, наличие правильного освещения при чтении и выполнении домашних заданий, использование специальных методов коррекции, назначенных врачом», — говорит офтальмолог-ортокератолог Анастасия Леонтьева.





Если вы заметили, что у ребенка резко упало зрение за короткий срок, он стал близко подходить к телевизору, наклонять определенным образом голову, прикрывать один глаз, его глаза часто краснеют, он жалуется на появление «мушек» или вспышек перед глазами, а также боль в глазах, у него снизилась успеваемость, — пора показать чадо окулисту.

Лучшей профилактикой глазных патологий являются адекватные зрительные нагрузки, прогулки и регулярные осмотры у офтальмолога. Не верьте мифу, что с началом ношения очков или контактных линз зрение ухудшится еще больше — это не так, правильно подобранная коррекция замедлит прогрессирование болезни. А вот черника и морковь от близорукости не спасут — изменить форму глазного яблока до состояния нормы при помощи еды нельзя, но эти и другие продукты, считающиеся полезными для зрения, стоит включать в рацион, потому что они ценны для общего здоровья глаз.

