Синдром сухого глаза может быть проявлением аутоиммунного заболевания

С какими признаками нужно посетить офтальмолога

Синдром сухого глаза (ССГ, ксерофтальмия) проявляется недостаточной увлажненностью роговицы и конъюнктивы из-за нарушения качества и количества слезной жидкости и нестабильности слезной пленки.

Сухость глаз бывает вызвана:

• нарушением режима отдыха и сна — работой за компьютером или с мелкими предметами, длительным чтением;

• факторами внешней среды — загрязненным, сухим воздухом, сильным ветром;

• ношением контактных линз, не соответствующих размерам роговицы и низкого качества;

• хроническим воспалительным заболеванием глаза и его придаточного аппарата — конъюнктивитом, блефароконъюнктивитом, рубцами роговицы и конъюнктивы;

• оперативными офтальмологическими вмешательствами;

• эндокринными нарушениями — периодом менопаузы у женщин, эндокринной офтальмопатией при заболеваниях щитовидной железы;

• любыми состояниями, которые не позволяют глазу полностью закрываться: лагофтальмом — деформирующими посттравматическими рубцами век, рядом неврологических заболеваний, эндокринной офтальмопатией и другими;

• недостатком витаминов в питании;

• аутоиммунными состояниями, заболеваниями соединительной ткани с ее неконтролируемым ростом, приводящими к закупорке слезных протоков и недостаточной выработке слезной жидкости;

• длительной терапией некоторыми лекарственными препаратами, в том числе глазными каплями.

«Клинические проявления синдрома сухого глаза разнообразны и во многом определяются тяжестью заболевания. К субъективным симптомам относятся ощущение инородного тела (песка) в конъюнктивальной полости, покраснение, жжение, резь в глазах, слезотечение, повышенная чувствительность к свету, болевые ощущения при вливании глазных капель», — рассказывает офтальмолог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Мария Баймакова.





Проявления обычно более выражены в вечернее время, а также при нахождении в загрязненном помещении или помещении с сухим воздухом, на холоде, ветре, после длительной или напряженной зрительной работы. Объективными признаками ССГ являются изменения роговицы и конъюнктивы различной степени выраженности (роговично-конъюнктивальный ксероз).

При лечении врачи стремятся устранить причины сухости, полноценно увлажнить глазную поверхность, повысить стабильность слезной пленки, купировать патологические изменения роговицы и конъюнктивы, а также предотвратить осложнения.

«Наиболее широко используются препараты, получившие название „искусственные слезы“. Средства могут быть низкой, средней и высокой вязкости и назначаются индивидуально офтальмологом в зависимости от степени выраженности признаков синдрома. В тяжелых случаях проводится хирургическое лечение, направленное на ограничение оттока и испарения нативной или искусственной слезы из конъюнктивальной полости», — информирует специалист.

Предупредить синдром сухого глаза позволяет снижение воздействия на глаза факторов, вызывающих проблему, профилактическое лечение заболеваний, употребление достаточного количества жидкости, рациональное питание, частые мигательные движения при зрительной нагрузке, гимнастика для глаз, ношение очков с защитным UV-фильтром при сильном ветре и ярком солнце, а также масок при купании в общественных водоемах и бассейнах, установка увлажнителей воздуха дома и на работе.