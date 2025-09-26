Искусственный интеллект может довести человека до сумасшествия

Как избежать негативного влияния технического прогресса

Психотерапевты во всем мире отмечают повышение количества обращений к ним людей, переживающих острый кризис и имеющих ложные, зачастую опасные убеждения в виде грандиозных идей и параноидальных мыслей. При этом у таких пациентов имеется существенная общая черта — все они увлекаются беседами с искусственным интеллектом.

Немало пациентов убеждены, что у искусственного интеллекта имеется сознание и, общаясь с ним, они приходят к открытию новых различных теорий, касающихся многих сфер деятельности. Кого-то общение с ИИ так затягивает, что продолжается оно по несколько дней подряд. Когда же ИИ начинает угрожать психике?

Психотерапевты считают, что искусственный интеллект сам по себе все же не способен вызывать психические расстройства и сводить людей с ума. Однако неправильное использование технологий на основе ИИ, включая общение с чат-ботами, может вызывать психологический дискомфорт, тревожность или стресс у определенных пользователей. Важно понимать, что подобные проблемы возникают не вследствие применения самой технологии, а, скорее, из-за индивидуальных особенностей восприятия, неправильного подхода к взаимодействию или наличия предрасполагающих факторов.

«Некоторые люди склонны чрезмерно полагаться на взаимодействие с искусственным интеллектом, особенно если испытывают трудности в реальных социальных контактах, что может привести к ощущению одиночества, снижению уверенности в собственных силах и потере способности эффективно коммуницировать с окружающими людьми», — говорят психотерапевты.





Для части пользователей перспектива взаимодействия с системой, анализирующей поведение и предпочтения, вызывает чувство тревоги и опасения относительно конфиденциальности личной информации. Если у человека уже имеются признаки повышенной тревожности или депрессии, такое недоверие начнет усугублять существующие симптомы.

Некорректные ожидания от возможностей ИИ также будут причиной разочарования и беспокойства. Кто-то считает, что чат-бот сможет решить личные проблемы или заменить собой реальную эмоциональную поддержку близких друзей и родственников. Несоответствие ожиданий действительности делается источником сильного внутреннего конфликта.

«Особое внимание следует уделить людям, страдающим различными формами депрессивных состояний, обсессивно-компульсивными расстройствами или паническими атаками. Для таких пациентов виртуальное общение с ботом что-то вроде способа ухода от реальности, оно снижает мотивацию к разрешению реальных жизненных ситуаций, что негативно влияет на качество жизни и здоровье», — предупреждают врачи.

Чтобы избежать негативных последствий от общения с чат-ботами, важно использовать технологию осознанно и ответственно, понимая ее ограничения и возможности, не заменять реальное человеческое общение виртуальным с искусственным интеллектом, уяснить, что большинство проблем требуют профессионального участия психолога или психотерапевта.

