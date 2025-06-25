Почему люди становятся зависимыми от маркетплейсов

Как избавиться от постоянной тяги к покупкам

В современном мире онлайн-магазины и маркетплейсы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Но почему некоторые люди испытывают непреодолимое желание постоянно добавлять товары в корзину, совершать покупки и чувствовать удовлетворение от сделанных приобретений? Что стоит за этим поведением и как избавиться от навязчивой зависимости?

«Каждая новая покупка или даже просмотр товаров вызывают выброс дофамина — гормона удовольствия. Постоянное получение небольших порций этого допинга создает цепочку привычек, которая со временем превращается в зависимость», — говорят психологи.

Маркетплейсы предлагают огромное количество товаров и акций, что вызывает ощущение, будто всегда есть что-то новое и интересное. Это изобилие побуждает к постоянному возвращению на сайт с товарами, чтобы «не пропустить выгодные предложения», что по сути становится формой азартной игры.

Многие используют онлайн-шопинг как способ борьбы со стрессом, грустью или скукой. Покупки дают временное чувство удовлетворения, но не решают проблем, а лишь маскируют их.





Современные маркетплейсы задействуют алгоритмы, которые подбирают товары под индивидуальные предпочтения человека — это делает покупки максимально привлекательными и вызывающими желание повторять их.

«Чтобы избавиться от навязчивой зависимости, нужно осознать проблему. Первый шаг — признать, что вы испытываете трудности с контролем покупок. Ведите дневник расходов или сделайте паузу в покупках, чтобы понять масштабы проблемы. Ограничьте время и сумму, которую вы можете тратить на покупки. Используйте таймеры или приложения для контроля расходов», — советуют психологи.

Занимайтесь хобби, спортом, общайтесь с близкими, читайте или медитируйте — это поможет снизить эмоциональную потребность в покупках. Удалите приложения, отключите уведомления или установите блокировщики сайтов, чтобы минимизировать искушение. Размышляйте, действительно ли вам нужны все приобретения или это результат манипуляций маркетинга. Постарайтесь делать покупки осознанно, взвешивая каждое решение.

Если зависимость сильно влияет на качество жизни, обратитесь к специалисту по поведенческим зависимостям. Терапия позволит разобраться с внутренними причинами и научиться контролировать свои привычки.

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