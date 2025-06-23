Дети глупеют из‑за голосовых помощников

Почему не стоит сильно доверять современным устройствам

Учеными Кембриджского университета установлено, что от популярных голосовых помощников дети рискуют поглупеть. Та же проблема угрожает подросткам и молодым людям.

Принято считать, что наличие различных голосовых ассистентов делает жизнь человека проще, ведь такие устройства берут часть функционала на себя — они и песню нужную включат, и бытовую технику, если надо, а еще и ответят на многие вопросы. Однако последнее, как считают представители науки, особенно препятствует полноценному формированию способности к обучению, критическому мышлению и эмпатии у подрастающего поколения.

Голосовой помощник отвечает кратко и конкретно, а вот взрослый человек на тот же вопрос от ребенка способен дать более развернутое пояснение даже с ответвлениями, используя все свои знания и возможность рассуждать логически, что важно для детского развития. Умным устройствам подобное не под силу.

Еще легкодоступность информации от такой техники лишает детей необходимости поиска знаний и соответствующих для этого навыков, что плохо отражается на их склонности к критическому мышлению и логике. Также подобные помощники могут озвучить ребенку и неуместный, а где-то и потенциально опасный ответ. Поэтому родителям не стоит перекладывать с себя обязанность по воспитанию и обучению детей на какой-нибудь гаджет.

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