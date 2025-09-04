Тревожные люди всегда в поиске скрытых угроз

Как перестать ждать от всего подвоха

Если человек ежедневно занимается тем, что ищет скрытые угрозы в обыденных вещах, его психологическим ресурсам грозит истощение. Как же научиться радоваться жизни, вместо того чтобы постоянно ожидать беду?

«Мозг, „сканирующий“ повседневность на потенциальные угрозы, работает в таком жестком режиме из-за привычки, порожденной детскими переживаниями, длительным стрессом или тревожным типом личности. И при условии внешнего благополучия внутреннему „радару“ не удается выключить режим ожидания несчастья, что вызывает усталость, раздражительность и снижает концентрацию», — говорят психотерапевты.

Преодолеть проблему поможет тренированность внимания: фиксация реальных фактов, разделение их от надуманного и напоминание себе, что сейчас ничто вам не угрожает.

Хорошо удается справиться с тревожностью при помощи дыхательных упражнений, регулярной физической активности, сознательного ограничения новостного потока и коротких перерывов для отдыха на протяжении дня. Когда самостоятельные попытки совладать с собой не дают результатов, нужно обратиться к психотерапевту.

Читайте также: Кинетический песок избавляет от тревожности взрослых и детей.

Смотрите еще: Как распознать у себя тревожное расстройство.