Этот чай укрепит иммунитет осенью

Он также зарядит энергией на весь день

Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке иммунной системы. Понижение температуры воздуха, недостаток солнечного света и витаминов делают нас уязвимыми перед простудами и инфекциями. Чтобы повысить защитные силы организма, можно готовить вкусный и полезный чай и начинать с него свой день.

Ингредиенты: имбирь — 1 кусочек корня длиной около 3 см, лимон — половина фрукта, мед — 1 столовая ложка, зеленый чай — 1 чайная ложка листьев, ромашка аптечная — 1 чайная ложка цветов, корень эхинацеи — щепотка сушеных корней.

Приготовление. Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке. Если используете свежий корень эхинацеи, также измельчите его ножом. Заварите зеленый чай 400 мл воды — ее температура должна быть 70—80°C, дайте настояться 3 минуты. Добавьте тертый имбирь, цветки ромашки и корешок эхинацеи. Пусть напиток запаривается еще 5 минут. Процедите настой через мелкое сито, добавьте сок половины лимона и одну столовую ложку меда. Перемешайте до полного растворения меда.





Напиток обладает множеством полезных свойств благодаря своим ингредиентам:

• имбирь — согревает, стимулирует кровообращение и улучшает пищеварение;

• лимон — богат витамином C, укрепляет иммунную систему;

• мед — природный антисептик, помогает бороться с воспалениями;

• зеленый чай — мощный антиоксидант, защищает клетки от повреждений;

• ромашка — успокаивает нервную систему, снимает стресс и напряжение;

• эхинацея — усиливает активность клеток иммунной системы, способствует быстрому восстановлению организма.

