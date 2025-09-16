Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке иммунной системы. Понижение температуры воздуха, недостаток солнечного света и витаминов делают нас уязвимыми перед простудами и инфекциями. Чтобы повысить защитные силы организма, можно готовить вкусный и полезный чай и начинать с него свой день.
Ингредиенты: имбирь — 1 кусочек корня длиной около 3 см, лимон — половина фрукта, мед — 1 столовая ложка, зеленый чай — 1 чайная ложка листьев, ромашка аптечная — 1 чайная ложка цветов, корень эхинацеи — щепотка сушеных корней.
Приготовление. Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке. Если используете свежий корень эхинацеи, также измельчите его ножом. Заварите зеленый чай 400 мл воды — ее температура должна быть 70—80°C, дайте настояться 3 минуты. Добавьте тертый имбирь, цветки ромашки и корешок эхинацеи. Пусть напиток запаривается еще 5 минут. Процедите настой через мелкое сито, добавьте сок половины лимона и одну столовую ложку меда. Перемешайте до полного растворения меда.
Напиток обладает множеством полезных свойств благодаря своим ингредиентам:
• имбирь — согревает, стимулирует кровообращение и улучшает пищеварение;
• лимон — богат витамином C, укрепляет иммунную систему;
• мед — природный антисептик, помогает бороться с воспалениями;
• зеленый чай — мощный антиоксидант, защищает клетки от повреждений;
• ромашка — успокаивает нервную систему, снимает стресс и напряжение;
• эхинацея — усиливает активность клеток иммунной системы, способствует быстрому восстановлению организма.
