Чем поднять себе настроение в пасмурную погоду

Затяжные дожди сказываются на эмоциональном фоне

Пасмурная погода часто влияет на наше настроение, вызывая апатию, усталость и снижение энергии, особенно если она затягивается на несколько дней. Чтобы сохранить бодрость и хорошее настроение, важно правильно питаться и уделять внимание своему психологическому состоянию. Что позволит чувствовать себя лучше в пасмурные дни?

«Обеспечьте себя достаточным количеством витаминов и микроэлементов. Нехватка витаминов D и группы B может негативно влиять на эмоциональное состояние. В пасмурные дни особенно важно получать их с пищей», — говорят терапевты.

Помните о важности регулярной физической активности, даже легкая зарядка или небольшая тренировка будут способствовать производству эндорфинов. Если дождь идет несильно, можно и прогуляться, главное — одеться тепло и не промочить ноги.

Отсутствие солнечных лучей всегда провоцирует сонливость, поэтому в ненастный период ночной отдых становится еще более важным. Старайтесь ложиться вовремя, чтобы успеть отдохнуть и лучше чувствовать себя в течение дня.

Позаботиться о настроении можно, создав уютную атмосферу дома. Используйте мягкое освещение, приятную музыку, ароматерапию и подобное. Испеките пирог и посмотрите любимый фильм — это прекрасное времяпрепровождение в ненастную погоду.





Улучшить настроение могут и некоторые продукты:

• темный шоколад — содержит фенилэтиламин и теобромин, повышающие уровень серотонина и дофамина — гормонов радости;

• орехи и семена — богаты омега-3 жирными кислотами и магнием, улучшающими настроение и работу мозга;

• бананы — это источник триптофана — аминокислоты, помогающей синтезировать серотонин;

• ягоды и цитрусовые — высокая концентрация витаминов C и антиоксидантов повышает настроение и уровень энергии;

• зеленый и травяной чаи — снизят стресс и улучшат общее самочувствие;

• куриное мясо и яйца — обеспечат организм витаминами B6 и B12, важными для нервной системы;

• квашеная капуста и ферментированные продукты — поддерживают здоровье кишечника, что важно и для настроения, если помнить про ось «кишечник — мозг».

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