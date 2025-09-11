Как самолечение простуды может убить иммунитет и разрушить почки

Терапию всегда должен контролировать врач

Осень — сезон простуд, и часто люди несерьезно относятся к своему заболеванию, считая ОРВИ дежурным недомоганием, с которым они могут справиться самостоятельно. И даже если избавиться от простуды человеку удается, самолечение может иметь ряд негативных последствий, которые проявятся сразу или несколько позднее.

Наиболее распространенная ошибка при самолечение — прием антибиотиков, которые вообще не нужны при вирусных инфекциях. Люди при этом их пьют, не соблюдая правил приема, и не получают пользы, и, что еще хуже, — уничтожают кишечный микробиом, напрямую связанный с состоянием нашей иммунной системы. А также развивают у себя антибиотикорезистентность, рискуя тем, что в следующий раз при бактериальной инфекции эти самые антибиотики, когда они действительно будут нужны, не принесут облегчения, а вот это уже страшно.

«Еще нельзя сбивать температуру, если она ниже 38,0°C, при помощи таблеток, вообще до 38,5°C стоит пытаться обойтись обильным питьем и только позже подключать медикаменты. Увлечение же жаропонижающими препаратами грозит токсическим поражением органов-фильтров — это печень и почки. Также опасно лечиться несколькими препаратами с одинаковым действующим веществом одномоментно, потому всегда читайте состав в инструкции», — предупреждают терапевты.

Забыть при температуре следует и про народные способы типа водочных компрессов, горячих ингаляций и прогреваний. В острую фазу заболевания такие методы лишь ускорят распространение инфекционного процесса.

Не нужно пичкать себя и бесконтрольными дозами витамина С — в ряде случаев это опасно образованием камней в почках, а также укреплять защитные силы организма бездумным потреблением иммуномодуляторов — это чревато аутоиммунными реакциями. Еще не стоит применять капли от насморка дольше трех дней, максимум — пять, во избежание развития медикаментозного ринита.

Важно! Люди, у которых есть хронические заболевания, должны обращаться к врачу даже с обычным ОРВИ.

