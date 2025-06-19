Укропная вода помогает пищеварению и нервам

Как приготовить настой из семян растения

В современном мире люди стремятся следовать правилам ЗОЖ и многие не против опробовать на себе методы оздоровления, которые еще недавно считались «бабушкиными». Например, найти альтернативу чаю и кофе среди каких-нибудь отваров. Одним из таких вариантов может быть укропная вода. Чем же она полезна?

Укропная вода обычно готовится из семян укропа, потому что в семенах сосредоточен максимум ценных веществ. У такого настоя выраженные спазмолитические, ветрогонные и легкие седативные свойства. Основное терапевтическое действие оказывается эфирными маслами, входящими в состав семян, а также природными антиоксидантами флавоноидами, минералами (калием, кальцием, магнием, железом, фосфором), витаминами группы B, аскорбиновой кислотой, каротиноидами, пищевыми волокнами и органическими кислотами.

Важно отметить, что все эти компоненты присутствуют в напитке в незначительных дозах, но употребление укропной воды курсом способно быть для организма полезным.

«Укропная вода благоприятно влияет на работу пищеварительной системы, борясь с метеоризмом, спазмами гладкой мускулатуры, коликами — не только младенческими. Людям с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта часто показан прием укропной воды. Также напиток обладает мочегонным действием: он мягко выводит жидкость из организма, сокращая выраженность отеков», — говорят фитотерапевты.





Успокаивающий эффект укропной воды благотворен для нервной системы, что полезно людям с тревожностью, нарушениями сна и испытывающим общее психоэмоциональное напряжение.

Укропная вода помогает и сердечно-сосудистой системе: наблюдается умеренный сосудорасширяющий эффект и поддержка микроциркуляции крови.

Кожные проявления на фоне пищеварительных и обменных нарушений также являются показанием для приема укропной воды, обладающей противовоспалительными и антиоксидантными возможностями.

Приготовление укропной воды: одна чайная ложка семян измельчается в ступке и заливается кипятком в количестве 200 мл. Настой закрывают крышкой и настаивают 35 минут. Затем процеживают с помощью марли.

Напиток лучше употреблять свежим, допустимое время его хранения в холодильнике — не более 24 часов. Пьют укропную воду 2—3 раза в день перед приемом пищи в общем количестве 50—100 мл. При лечении детей о допустимой дозировке нужно проконсультироваться с педиатром. Укропная вода пьется курсами — обычно по семь дней. Нельзя употреблять напиток на постоянной основе. Фитотерапию и ее детали в случае лечения взрослых также следует обговорить с врачом.

Настой противопоказан при индивидуальной непереносимости, склонности к пониженному артериальному давлению, беременности, острых формах язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, выраженной почечной недостаточности.