Эти признаки указывают на старение вашего мозга

Они могут наблюдаться и в относительно молодом возрасте

Понять, что ваш мозг столкнулся с преждевременным старением, можно за одну минуту самодиагностики, которая доступна вам прямо сейчас. Для оценки своих когнитивных функций достаточно проверить себя по четырем пунктам. Если какие-то утверждения окажутся для вас верными, то вашему мозгу, вероятно, нужна помощь.

Сигналы SOS от мозга:

• вы постоянно что-то забываете — часто говорите «вертится на языке», но не можете вспомнить нужное слово либо у вас вылетает из головы какое-то событие или встреча, даже важные, или вы не помните, в каком месте оставили ту или иную вещь;

• вам трудно обучаться, постигать новое, приобретать навыки, знакомиться с информацией и запоминать ее;

• вы постоянно во власти усталости, разбитость ощущаете уже с момента пробуждения утром;

• многозадачность — это не про вас, заниматься сразу двумя делами в одно время вы не умеете.

Заметили у себя хотя бы пару проявлений из перечня? Есть повод задуматься о состоянии мозга, не исключено, что он стал старше ваших паспортных данных. Отчаиваться и опасаться какого-то диагноза не нужно, а посетить врача все же следует. Специалист назначит обследование и подскажет, как «расшевелить» мозги.

