Мозгу комфортно зависеть от вредных привычек

Отказ от каких‑то стандартных действий заставляет чувствовать себя неуютно

Всякая вредная привычка имеет причину возникновения, и, если попытаться разобраться в том, что стоит за вашим разрушительным поведением, шансы измениться существенно возрастут.

«Какие-то привычки могут тянуться еще из детства. Если вам давали конфету, чтобы вы не плакали, то во взрослом состоянии руки будут тянуться к сладкому при малейшем стрессе. Какие-то привычки мы копируем у родителей. Например, желая больше походить на отца, сын может перенять и его зависимости — то же курение», — объясняют психологи.

Отказаться от привычки, пусть и вредной, очень сложно. Да, мы понимаем, что сладкое портит фигуру и вызывает проблемы со здоровьем, но когда мы его едим, нам хорошо. Выполнение привычных действий для мозга, даже пагубных, дает возможность испытать приятные ощущения.

Сюда же можно отнести страх людей к переменам. То, что есть сейчас, — понятно, привычно и предсказуемо, а что последует за новым решением — неизвестно, поэтому мозгу комфортнее оставлять вас в знакомых условиях. Когда хочется изменить свои привычки или всю жизнь, стоит хорошо поразмышлять над этим.