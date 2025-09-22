Тишина способствует формированию новых нейронов

Сколько времени в день мозгу нужно давать отдыхать от шума

Ученые доказали, что для активации нейрогенеза — рождения новых нейронных клеток, в особенности в области гиппокампа, отвечающего за память и эмоции, достаточно всего двух часов тишины в день.

Представители науки проводили эксперименты о воздействии на мозг различных звуков и пришли к выводу, что полезнее всего для главного органа — тишина, она вызывает значительный рост нейронов и даже эффективнее классической музыки.

Специалисты предположили: положительное влияние тишины связано с тем, что она становится для мозга, привыкшего к непрерывному информационному потоку, чем-то новым и стимулирующим, и вот от такой «новизны» активизируется нейропластичность — способность мозга к адаптации и улучшению функций.

Получается, современный человек весьма простым способом, как нахождение в тишине, имеет возможность позаботиться о мозговой деятельности и своем психическом благополучии. Для этого даже не требуется каких-то серьезных техник типа погружения в медитацию, достаточно лишь отдохнуть от звуков на протяжении пары часов в сутки.

