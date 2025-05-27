Рассеянный склероз может развиться на фоне дефицита солнечного света

Молодые люди более склонны к патологии

Рассеянный склероз является хроническим прогрессирующим аутоиммунным нейродегенеративным заболеванием центральной нервной системы, вызывающим поражение головного мозга, спинного мозга и зрительных нервов. Развитие болезни происходит от того, что в результате ошибки иммунной системой начинается разрушение защитной миелиновой оболочки нервов. Из-за этого повреждения нервным волокнам не получается осуществлять адекватную передачу сигналов в разные участки тела, что нарушает работу ряда органов и систем.

«Название патологии „рассеянный склероз“ сообщает, что разнообразные участки головного и спинного мозга покрылись множественными рассеянными рубцовыми очагами — демиелинизирующими бляшками. Точная причина возникновения рассеянного склероза до конца не изучена, однако считается, что заболевание развивается под воздействием сочетания генетических факторов и внешних триггеров», — говорят неврологи.

Болезнь чаще диагностируется у молодых взрослых в возрасте от 20 до 45 лет, преимущественно у женщин — у них примерно в два-три раза чаще, чем у мужчин.





Некоторые факторы могут указывать на повышенный риск развития рассеянного склероза:

• наличие родственников с этим заболеванием;

• определенные генетические маркеры;

• жизнь в регионах с низким уровнем солнечного света — дефицитом витамина D;

• стрессовое воздействие на организм;

• болезни бактериальной и вирусной природы;

• рацион, перенасыщенный белком, солью и жирами животного происхождения;

• патологии кишечника и щитовидной железы, сахарный диабет I типа;

• курение.

Развивается болезнь у каждого пациента индивидуально, проявления патологии часто отличны не только у разных людей, но и у одного пациента в тот или иной период течения заболевания. Чем больше в организме повреждений, тем обширнее будет симптоматика.

Среди признаков рассеянного склероза встречаются: болезненность, спазмированность и повышенная жесткость мышц; появление запоров и эпизодов задержки мочеиспускания; изменившаяся сексуальная функция; могут наблюдаться рефлексы, которых не бывает у здоровых людей, но это выявляет только врач; высокая утомляемость от физических действий; затруднения произвольных движений и наличие частичного паралича конечностей; появление колебательных движений глазных яблок, ухудшение зрения, двоящееся изображение; снижение интеллекта и нарушения в поведении; возникновение непроизвольных движений, тремора; ухудшение координации; проблемы с речью; неустойчивость походки; неврозы, эмоциональная нестабильность; паралич какого-то участка тела.