Эти предметы токсичны для спальни

Они медленно уничтожают ваше здоровье

Спальня — место отдыха и восстановления, но порой мы сами делаем ее опасной для собственного здоровья. Так, весьма вредоносными для организма становятся спальные принадлежности, а именно подушки.

«Если подушкам уже много лет, их пора заменить. Вообще, менять подушки рекомендуется каждые два года, а от долгой эксплуатации они заселяются пылевыми клещами, которые могут спровоцировать даже астму, различными аллергенами и пропитываются потом. Между сменой подушки рекомендуется периодически стирать и тщательно просушивать. Стирать следует и одеяла», — говорят аллергологи-иммунологи.

Другая спальная принадлежность, от которой напрямую зависит ваше самочувствие, качество сна и степень восстановления — это матрас. Когда матрасу более 7—10 лет, человек может столкнуться с хроническими болями в спине. Исследованиями подтверждено, что утратившие жесткость матрасы вызывают проблемы с поясничной областью.

Еще желательно отказаться от использования в спальне освежителей воздуха, поскольку синтетическими аэрозолями выделяются вредные вещества в виде фталатов и летучих органических соединений — они связаны с патологиями дыхательных путей и гормональными нарушениями. Освежители также делаются причиной головной боли, головокружений и даже долгосрочных проблем со здоровьем — болезней сердца и онкологии. Вместо химических освежителей лучше отдать предпочтение натуральным альтернативам, например эфирным маслам.

