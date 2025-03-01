Почему трудоголики испытывают проблемы со сном

Как улучшить качество ночного отдыха

Сон вовсе не пассивное состояние человека, а активный физиологический процесс, необходимый для восстановления организма и поддержания психического и физического здоровья. Недостаток или низкое качество сна приводят к снижению работоспособности, ослаблению иммунитета, повышению риска хронических заболеваний и ухудшению настроения.

Если вас беспокоит частая бессонница — трудности с засыпанием, ночные пробуждения или слишком ранний подъем, храп и апноэ, нарушены циклы сна и бодрствования, что типично при работе в ночные смены или при частых перелетах, отмечается нарколепсия — непреодолимая дневная сонливость, внезапные приступы сна, либо парасомнии — необычные явления во время сна — сонный паралич, лунатизм, ночные кошмары, донимает непроходящая усталость даже после сна, случилось ухудшение памяти и концентрации, появились раздражительность и эмоциональная нестабильность — ваш сон нельзя назвать качественным.

Часто при выяснении причин, нарушающих качество сна, врачи сталкиваются с трудоголизмом пациентов.

«Трудоголизм обычно сопровождается хроническим стрессом, переутомлением и нарушением режима дня. Постоянное напряжение, нехватка времени на отдых и стремление всегда работать приводят к тому, что организм не успевает восстанавливаться и сон становится поверхностным и неполноценным. Ложась в кровать, трудоголики просто не могут переключиться на режим отдыха. Кроме того, они обычно злоупотребляют кофеином и другими стимуляторами, чтобы оставаться бодрыми, что еще больше осложняет ситуацию», — говорят сомнологи.

Чтобы улучшить сон:

• ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это помогает регулировать циркадные ритмы организма, отвечающие за сон — бодрствование;

• сделайте спальное место комфортным: матрас, подушка и постельное белье должны быть удобными и способствовать хорошему отдыху. Температура в спальне пусть будет около 19—22°C, а помещение — хорошо проветренным и затемненным;

• избегайте кофеина и алкоголя за несколько часов до сна. Ужин должен быть легким и не позднее, чем за 2—3 часа до сна;

• за два часа до сна отложите гаджеты, почитайте книгу, послушайте спокойную музыку или примите расслабляющую ванну с эфирными маслами лаванды или ромашки. Медитация или легкие дыхательные упражнения также способны помочь. И никаких негативных мыслей перед отходом ко сну;

• будьте активны днем — регулярные физические упражнения улучшают качество сна, но интенсивные тренировки лучше проводить не позднее, чем за 3—4 часа до сна;

• ограничьте дневной сон — длительный дневной сон может нарушать ночной отдых. Если вы нуждаетесь в перерыве днем, ограничьте его 20—30 минутами сна;

• обратитесь к специалисту — если вы предпринимаете все необходимые меры, а качество сна не улучшается, посетите невролога или сомнолога.