Сколько минут должно уходить на засыпание

Отклонение от нормы говорит о проблемах

Если вы радуетесь, что засыпаете тут же, как только ваша голова касается подушки, придется вас огорчить — у вас явный дефицит сна. Скорее пересмотрите свой график и каждую ночь отсыпайте норму.

Те, кто ложатся в постель и подолгу ворочаются, тоже имеют проблемы, и эффективность их ночного отдыха значительно снижена.

«Время, необходимое для засыпания, — ключевой показатель качества ночного сна. Те люди, которые отмечают, что засыпают через 10—15 минут после укладывания в кровать, чаще имеют более здоровые показатели, чем те, кому необходимо свыше 15 минут», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Когда уснуть не получается дольше получаса, нужно принимать меры. Пробуйте расслабляющий вечерний ритуал, который будет способствовать засыпанию. Это может быть все что угодно: теплая (но не горячая) ванна или душ, проветривание спальни, чтение книги (не залипание в телефоне), дыхательные упражнения, медитация, растяжка или мышечная релаксация.

Сложность с засыпанием также должна заставить вас обратить внимание на свои дневные привычки.

«Рекомендуется получать не менее 30 минут естественного света днем, придерживаться постоянного режима даже в выходные дни, оптимизировать обстановку в спальне, чтобы она располагала к отдыху, избегать употребления кофеина хотя бы за 4—5 часов до сна, а алкоголя как минимум за 3 часа», — сообщает доктор.

Если наладить хороший сон самостоятельно не получится, не затягивайте и идите к врачу.

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