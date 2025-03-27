До 30% домашней пыли оседает на шторах

Как часто нужно стирать занавески и почему это значимо для здоровья

Шторы — важная деталь в интерьере, они не только придают уют и подчеркивают стиль дома, но и выполняют практическую функцию, защищая от солнца, света фонарей и даже посторонних взглядов. Однако люди часто забывают о том, что шторы также являются местом скопления пыли и аллергенов и занавески нужно с определенной периодичностью отправлять в стирку.

Рекомендуется стирать шторы как минимум два раза в год. Однако, если вы живете в районе с высоким уровнем загрязнения или дом стоит у дороги с активным движением, у вас есть домашние животные или вы страдаете от аллергии, лучше делать это чаще — примерно каждые три месяца.

«Шторы могут содержать значительное количество пыли, аллергенов и микробов. По данным исследований, на шторах скапливается до 30% пыли, находящейся в вашем доме. Она может включать в себя не только обычные частицы пыли, но и пылевых клещей, споры плесени, а также различные химические вещества, которые могут находиться в воздухе», — предупреждают аллергологи.

Скопление пыли на шторах может представлять риск для здоровья, особенно для людей с аллергиями или респираторными заболеваниями, вызывая чихание, насморк, зуд, кашель, одышку и даже астматические приступы. Уличная пыль, попавшая из окна на шторы, и вовсе может содержать вредные химические вещества, такие как свинец, формальдегид и другие токсины, которые негативно воздействуют на организм.