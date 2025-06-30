Что поможет отказаться от никотиновой зависимости

Срывы не должны препятствовать желанию избавиться от пагубной привычки

Само решение отказаться от курения может быть для человека непростым, а куда сложнее следовать своей воле и забыть о вредной привычке. Как помочь себе избавиться от зависимости?

Специалисты советуют заменить один ритуал другим, ведь курение зачастую связано с привычными действиями: кофе, перерыв, стресс. Нужно найти этому альтернативу — жвачку, воду с лимоном, использовать дыхательные упражнения или короткую прогулку.

«Обратитесь к никотинозаместительной терапии — пластыри, таблетки, спреи или леденцы снижают тягу и помогают мягко сокращать дозу никотина. Проконсультируйтесь с врачом для подбора оптимального варианта», — говорит фельдшер кабинета отказа от курения городской больницы № 2 Магнитогорска Светлана Хлесткина.

При отказе от курения важно занять чем-то руки и рот, чтобы не было возможности потянуться за сигаретой, — можно чистить семечки, перебирать четки, жевать морковные палочки или рисовать — найдите способы отвлечься от желания закурить.





Естественным антидепрессантом для всех бросающих курить станет спорт. Всякая физическая активность, будь то ходьба, плавание, йога или что-то иное, снижает стресс и ускоряет выведение токсинов. Даже 10 минут зарядки достаточно, чтобы пережить острый момент.

«Если случится срыв, не стоит ругать себя и отказываться от попыток бросить пагубную привычку. Проанализируйте, что стало триггером, — это важно, чтобы не допустить дальнейших срывов, и пробуйте снова», — отмечает Светлана Хлесткина.

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Поддержку в избавлении от никотиновой зависимости можно получить у специалиста в одном из 62 кабинетов отказа от курения, работающих в Челябинской области.

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