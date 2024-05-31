Семь причин для отказа от курения

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Курильщики постоянно сталкиваются с критикой в свой адрес, и это порой все же заставляет их задуматься о том, чтобы бросить пагубную привычку, ведь самое ужасное, что делает курение, — разрушает здоровье и жизнь самого зависимого.

«Сухость в носу, першение в горле, постоянные чихи — это всего лишь маленькая часть проблем от табачного дыма. Он влияет не только на органы дыхания, но и на нервную систему, вызывая бессонницу, сонливость, возбужденность, потерю аппетита, изменение вкусовых ощущений, тошноту, слабость, головокружение, как у активных, так и у пассивных курильщиков», — говорит психиатр-нарколог областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Челябинска Андрей Шеломенцев.

Что же вам даст отказ от курения?

1. Вас будет сопровождать свежесть и лишь любимый аромат парфюма — на коже, волосах, пальцах, одежде, в машине и вашем доме больше не будет неприятного запаха.

2. После профессиональной гигиены на зубах пропадут желтизна и налет, также исчезнет неприятный запах изо рта.

3. Вы перестанете стремительно стареть. От курения образуются морщины по причине распада белков, делающих кожу эластичной. Привычка нарушает процесс кровообращения и снижает концентрацию витамина А, который также нужен для красоты покровов. Еще вы избавитесь от сосудистой сеточки на лице.

4. Ваше здоровье улучшится, и вы проживете дольше. Спустя год отказа от курения в два раза снизится риск смерти от ишемической болезни сердца, через пять лет сократится вероятность онкопоражения легких, также притормозится прогрессирование хронической обструктивной болезни легких. После расставания с курением заживут язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Вместе с курением исчезнет фактор, провоцирующий псориаз (при этом неинфекционном воспалительном состоянии кожи все тело покрывается зудящими красными пятнами). Коронавирус для курящих несет большую угрозу из-за тяжести течения и повышенного процента летальности — легкие просто не справляются. Нет сигарет — нет повышенного риска бесплодия, преждевременных родов, выкидышей, рождения малыша с низкой массой тела и различных болезней ребенка.

5. Здоровью ваших близких перестанет угрожать смерть от пассивного курения — каждый год порядка 1 000 000 жизней уносят последствия пассивного курения (одно из них — рак легких).

6. Вы защитите свой дом и себя от случайного пожара от непотушенной сигареты.

7. У вас станет больше денег, которые можно потратить на что-то полезное и более приятное.

Если вы твердо решили бросить курить, обратитесь за консультацией к врачу, специализирующемуся на работе с мозгом: наркологу, психиатру, психотерапевту. Доктор поможет избавиться от зависимости.

В Челябинской области работает 62 кабинета по отказу от курения, где также оценивают статус курения, степень никотиновой зависимости, мотивацию человека к отказу от привычки, содержание монооксида углерода выдыхаемого воздуха, основные показатели дыхательной системы, возраст легких.