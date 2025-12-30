Что нужно есть перед новогодним застольем

Голодать весь день перед пиршеством нельзя

Немало людей совершают настоящую гастроошибку перед новогодним застольем: они весь день практически не едят в ожидании ночного пиршества. Почему опасно голодать перед праздничным столом и что нужно есть в течение дня?

«Многие ошибочно полагают, что лучше ничего не есть днем, чтобы вечером наслаждаться всеми блюдами на столе. Однако такое поведение может привести к негативным последствиям. Первое — это повышенный риск переедания со всеми вытекающими. Когда вы приходите к столу голодным, вероятность переесть значительно возрастает. Организм пытается компенсировать недостаток пищи, и вы съедаете больше обычного», — говорят гастроэнтерологи.

К тому же голоданием оказывается негативное влияние на пищеварение. Нарушается нормальная работа желудочно-кишечного тракта, что порождает дискомфорт и проблемы с перевариванием пищи. У людей с гастритом, язвой желудка или панкреатитом голодание может спровоцировать обострение болезни.





Что рекомендуется есть утром и днем? Завтрак пусть будет простым, но питательным. Идеально подойдут каша, например овсянка, творог, яйца всмятку или омлет. Эти продукты обеспечат чувство сытости и дадут энергию на первую половину дня. На обед выберите блюдо из нежирного мяса — курицы, индейки, телятины — или рыбу, приготовленные на пару овощи или салат из свежих овощей с растительным маслом или греческим йогуртом. Не забывайте про легкий полдник — он поможет поддержать уровень энергии до вечера. Это может быть что-то из фруктов, орехи, йогурт или кефир.

За самим новогодним столом стоит прислушиваться к себе: ешьте то, что по-настоящему хотите, не надо класть в свою тарелку все, что вы видите, и не стоит бояться отказаться от блюда, которое вам предлагают, но оно вам не нравится. Угощайтесь небольшими порциями, наслаждаясь пищей. Не нужно объедаться, опасаясь, что оставшиеся блюда испортятся, лучше заранее приготовить меньше, чем перегружать свой организм и потом болеть.

