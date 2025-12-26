Растянутый от переедания желудок может помешать работе сердца

Какими бывают последствия новогоднего застолья

Садясь за новогодний стол, врачи советуют представить каждому свой желудок не в виде чего-то бездонного, а в качестве мускулистого мешка объемом около 1—1,5 литра в спокойном состоянии и понять, что при бесконтрольном вкушении салатов с майонезом, горячего, закусок, десертов, питья газированных напитков и шампанского объем пищи и жидкости может запросто превысить 3—4 литра.

«Шампанское и газировка — это двойной удар. Во-первых, это объем, который физически растягивает желудок. Во-вторых, пузырьки углекислого газа создают дополнительное давление. Часть этого газа выходит через пищевод в виде отрыжки, а часть, пройдя в кишечник, вызывает вздутие и метеоризм, растягивая уже и петли кишечника», — объясняет ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Минздрава России Вячеслав Артищев.

Стенки желудка могут растянуться до критических пределов. Давление внутри резко возрастет. Перерастянутый желудок начнет теснить соседние органы — снизу кишечник, а вверху — диафрагму и сердце. Отсюда после обильной еды возникает чувство «нечем дышать» и учащенное сердцебиение.

Из-за переедания также есть риски свалиться от острого панкреатита, потому что вырабатываемое поджелудочной железой огромное количество ферментов для расщепления пищи начинает «переваривать» саму железу. Вероятно и обострение желчнокаменной болезни, потому что жирная еда провоцирует выброс желчи и движение камней. Еще может нарушиться работа клапанов сердца из-за смещения диафрагмы. Нельзя исключать и пищевое отравление на фоне общей перегруженности системы. И стоит помнить о печени, нагрузка на которую всегда возрастает в праздники, что грозит жировым гепатозом.

Читайте также: Нужно ли пить ферменты для улучшения пищеварения после застолья.

Смотрите еще: Почему опасно совмещать лекарства с алкоголем.

Это тоже интересно: От каких новогодних угощений здоровье может серьезно пострадать.