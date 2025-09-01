Как выявить аппендицит у ребенка

Патологическое состояние у детей развивается стремительнее, чем у взрослых

Аппендицит у ребенка представляет более опасное состояние, нежели у взрослого, из-за быстроты своего развития. Порой между первыми симптомами и осложнениями проходит лишь несколько часов. К тому же, если ребенок маленький, ему сложно, а иногда и еще невозможно объяснить, что именно его беспокоит, потому родители нередко думают, что ребенку просто крутит живот, и ждут, а упущенное время чревато серьезными последствиями.

«Главный признак аппендицита у ребенка — это боль в животе. Чаще начинается в области пупка, а потом перемещается в правую нижнюю часть живота. Боль может усиливаться при движении, кашле, прыжках. Ребенок может жаловаться, что больно переворачиваться или идти», — говорят специалисты Челябинской областной детской клинической больницы.

При аппендиците также возникает рвота и тошнота. Может быть один или несколько эпизодов. В отличие от случая с отравлением, здесь рвота не приносит облегчения. Еще повышается температура тела до 37,5—38,5 °C. У маленьких детей поднимается и выше. Нарушается стул — бывает понос или запор, но этот симптом второстепенный и не всегда проявляется. Ребенок становится вялым, отказывается от еды и игр. Может лежать на боку с поджатыми ногами.

«Нужно срочно обращаться к врачу при любой боли в животе, сохраняющейся дольше 3—4 часов, особенно в правой нижней части, при комплексе симптомов: боль + температура + тошнота или рвота и если ребенок резко становится вялым, отказывается ходить, просится лечь», — предупреждают медики.

При такой симптоматике нельзя давать ребенку медикаментов — обезболивающее и слабительное просто «смажут» картину и затруднят постановку диагноза. Единственный эффективный метод — хирургическое удаление воспаленного аппендикса. Современные операции у детей часто выполняются лапароскопически — через маленькие проколы, что сокращает болезненность и ускоряет выздоровление.

