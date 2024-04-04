Готовим батончик из сухофруктов для ПП‑перекуса

Контроль ингредиентов позволит не перебрать с калориями

Если вы следите за здоровьем и фигурой, то знаете, что питание в этом вопросе играет одну из ключевых ролей, поэтому не только основные приемы пищи, но и перекусы должны быть тщательно продуманы. В качестве подходящего для этого варианта можно использовать приготовленный самостоятельно батончик из сухофруктов.

Очистите по одному банану и груше и перетрите в блендере с соком одного лимона, затем добавьте по 30 граммов кураги, чернослива, инжира, сушеных яблок и снова все смешайте. Два стакана овсяных хлопьев слегка обжарьте на сухой сковороде и всыпьте к полученной массе, также положите 50 граммов меда и соедините все ингредиенты.

Получившуюся массу нужно разровнять на противне, толщина слоя должна быть один сантиметр. Запекайте в духовке непродолжительное время. Остывший корж нарежьте порционно и употребляйте понемногу в качестве перекуса.