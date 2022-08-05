«Сердце» Челябинского метеорита выставили на продажу в Сети за 148 млн рублей

Цена превышает рыночную в несколько тысяч раз

Житель Тюмени выставил на «Авито» фрагмент Челябинского метеорита в форме сердца. Объявление примечательно тем, что продавец просит за осколок 148 млн рублей. ИА «Первое областное» выяснило, сколько он должен стоить на самом деле и какие подводные камни могут поджидать желающих приобрести кусочек небесного камня.

Продавец по имени Андрей назвал свой товар «Сердце Челябинского метеорита». По его словам, фрагмент весит около 65 граммов. На вопрос корреспондента ИА «Первое областное», может ли он подтвердить его подлинность, житель Тюмени ответил, что у него есть документы из геммологической лаборатории на аналогичный фрагмент.

«Там отпиливают часть, поэтому этот кусок я решил оставить в его первозданном виде», — пояснил автор объявления.

На вопрос, как он получил метеорит, продавец ответил, что лично нашел его в лесу рядом с озером Чебаркуль.

За экспертным комментарием ИА «Первое областное» обратилось к геологу и геммологу Олегу Джумаеву. Олег Романович в свое время готовил документы на самый большой фрагмент Челябинского метеорита из основной экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала. Также он выступал экспертом на судебном процессе о краже из музея одного из крупных осколков космического камня.

«Тот фрагмент был оценен в 1,6 млн рублей, при этом его вес — порядка 3 килограммов. А тут 148 млн за 65 граммов. Таких цен просто не существует в природе. Реальная рыночная цена на Челябинский метеорит давно устоялась и составляет 250—300 рублей за один грамм», — сообщил Олег Джумаев.

Таким образом, цена на «Сердце Челябинского метеорита» должна составлять не более 19,5 тыс. рублей — в 7,6 тыс. раз ниже заявленной.

Но и по рыночной цене искать покупателя на фрагмент придется, скорее всего, долго. По словам Олега Джумаева, спрос на осколки Челябинского метеорита в последнее время сильно упал, особенно внутри области.

«Интересуются ими, как правило, только гости из других городов, чтобы увезти что-то из Челябинска в качестве сувенира», — отметил он.

Метеоритный бум, считает эксперт, давно позади.

«В 2013 году мне на экспертизу приносили целые россыпи метеоритов. Один из жителей нашей области, который продавал метеориты за границу, позднее рассказывал, что купил на вырученные деньги новенький „Лэнд-Крузер“. Сейчас метеориты попадают мне в руки раз в месяц или два. Причем зачастую это рудные минералы с юга Челябинской области, которые люди принимают за метеориты», — рассказал Олег Джумаев.

Случаи сознательной фальсификации метеоритов, отметил собеседник агентства, сейчас редки. В отличие от времен «метеоритной лихорадки».

«Тогда ко мне несколько раз приходили люди, которым под видом метеорита продали шлак с ЧЭМК. Сейчас я с таким не сталкиваюсь. Однако все равно при покупке метеорита нужно всегда требовать документы лабораторного исследования», — подчеркнул эксперт.

К слову, фрагмент с «Авито», по мнению Олега Джумаева, с высокой долей вероятности может действительно являться метеоритом: у него характерные форма и текстура коры плавления. Что ни в коем случае не оправдывает его поистине космической цены.

В коллаже использованы фотографии с сайта «Авито» и Андрея Ткаченко (медиахолдинг «Первый областной»).